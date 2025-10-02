Видео набирают по 40 млн. просмотров. 64-летняя преподавательница колледжа покоряет TikTok — танцует в халате на импровизированной дискотеке

Энн Чамберс стала звездой TikTok (Фото: Crazy Auntie Ann/Instagram)

Преподавательница колледжа в Великобритании, прославилась в соцмержах благодаря своим вирусным видео.

Энн Чемберс обучает студентов психологической поддержке и консультированию в Calderdable College.

Во время пандемии Covid-19 в 2020 году женщина захотела поднять настроение и поддержать своих студентов во время дистанционного обучения. Так 59-летняя преподавательница создала аккаунт в TikTok, назвала его Crazy Auntie Ann и начала снимать юмористические видео. Педагог танцевала в халате возле импровизированной диджейской аппаратуры. Музыкальной техникой стала ее газовая плита и крышки от кастрюль.

Она стала известной после того, как несколько ее роликов завирусились и стали темой для обсуждений. У Энн начала расти аудитория, ею заинтересовались СМИ и начали брать интервью.

Главное оставаться собой и распространять позитив", — цитирует Энн медиа Hudders Field Hub.

Сейчас у блогера в TikTok более 2,7 миллионов и в Instagram более миллиона подписчиков. Ее видео покоряют сети и поднимают настроение пользователям со всего мира. Все ее видео активно вирусные, а некоторые набирают по 30−4- миллионов просмотров.

