70-летняя женщина поднимает 100 кг веса в тренажерном зале

В Индии 70-летняя женщина из-за проблем со здоровьем начала ходить в тренажерный зал. Через три года она начала поднимать более 100 килограммов.

Об этом сообщает BBC Украина. В 2022 году индийке Рошни Деви Сангван диагностировали артрит после повреждения спины. Тогда медики ей посоветовали физиотерапию. «Впоследствии мой сын сказал, что ее не получится делать постоянно, надо искать что-то другое», — цитирует медиа женщину.

Реклама

Так решили пойти в тренажерный зал. Сначала Рошни удивилась, потому что «разве люди ходят туда в таком возрасте». Однако таки попробовали. Первое время женщине было трудно ходить, ей помогал сын.

Она начала с 5 кг. За три года занятия сделали ее очень подвижной и уверенной, говорит индианка. Сейчас она поднимает штангу весом от 100 до 105 кг.

Женщина начала ходить в тренажерный зал в 2022 году / Фото: BBC Украина

Кроме того, Рошни радуется, что занятия в тренажерном зале помогли преодолеть стереотипы. «Врачи говорят, что мне уже не нужны лекарства. Достаточно просто тренироваться», — говорит Рошни.