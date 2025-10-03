«Больше не завишу от еды». Британка, которая за несколько месяцев похудела на 25 кг, показала рацион «до» и «после»

Женщина рассказала как без уколов красоты похудела на 25 кг (Фото: Abbie Lodge/Instagram)

Женщина из Великобритании за четыре месяца похудела на 27 килограммов и рассказала, что изменилось в ее рационе.

Об этом 1 октября сообщило медиа What’s The Jam. После рождения двоих детей Эбби Лодж перестала питаться здоровой пищей и перешла на блюда на вынос. Она ела много чипсов, газированных напитков и фастфуда.

Однако однажды она просматривала видео из отпуска и ужаснулась от своего вида. В то время женщина весили 92 килограмма и она решила изменить это.

«Я постоянно застревала в кругу: пыталась быть „правильной“, но малейший срыв бросал меня в неконтролируемое переедание. Я притупляла эмоции едой так же как алкоголики или наркозависимые притупляют боль своими веществами», — цитирует медиа британку.

Женщина изменила питание, исключила нездоровую и вредную пищу и добавила физическую активность. Уже очень скоро Эбби начала замечать первые изменения, а через несколько месяцев ее вес уменьшился до 66 кг. Британка также рассказала о примерном своем рационе до и после похудения.

Раньше она не завтракала вообще, или завтракала чипсами и шоколадом. Сейчас — омлет или йогурт с белком.

Раньше на обед женщина заказывала фасфут или другую еду на вынос, которые заменила на сбалансированные блюда с высоким содержанием белка

Ранее на ужин Эбби наедалась едой из доставок и фастфудом. Сейчас она сама готовит ужин.

Раньше она выпивала 3−4 литра днем вишневой колы, сейчас — 3−4 литра воды.

