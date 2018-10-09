Референдум в Македонии: правительство запустило процедуру переименования страны

Правительство Македонии запустило процедуру переименования страны. Об этом сообщает Balkan Insight.
"На внеочередном заседании в понедельник правительство Македонии, возглавляемое социал-демократами, приняло предложение о внесении конституционных изменений, чтобы изменить название страны на Республика Северная Македония", - сказано в сообщении.
В частности, во вторник в парламенте должны принять предложение к рассмотрению в сессионном зале.
Ранее сообщалось, что 30 сентября, жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны. В свою очередь в ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии. При этом, глава Центризбиркома Македонии Оливер Дерковски заявил, что референдум о переименовании страны не является состоявшимся из-за низкой явки.
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Напомним, что в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.
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