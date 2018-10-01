В Македонии признали референдум о переименовании страны несостоявшимся

Глава Центризбиркома Македонии Оливер Дерковски заявил, что референдум о переименовании страны не является состоявшимся из-за низкой явки, сообщает AP.

По словам Дерковски, Конституция Македонии предусматривает, что действительным референдум является при как минимум 50% явке граждан, в данном случае на участки пришои лишь 34,74% граждан.

91,46% проголосовавших граждан поддержали переименование, против выступили 5,65%. Это дало повод ЕС и НАТО приветствовать его результаты.

Добавим, что референдум о переименовании Македонии носил консультативный характер и окончательное слово теперь за парламентом страны. Переименование страны на Северную Македонию является обязательным условием Греции для разблокирования вступления балканской страны в ЕС и НАТО.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.

Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.

Смотрите также