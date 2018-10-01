01 октября 2018, понедельник

Премьер Македонии: Вопрос о переименовании страны решится в парламенте

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Премьер-министр Македонии Зоран Заев

Премьер-министр Македонии Зоран Заев

Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны, парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает DW со ссылкой на AFP.

Заев назвал "успешным" прошедший в воскресенье, 30 сентября, референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония.

Как сообщается, на участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2% участников поддержали идею переименования, 5,86% - высказались против.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Стоит отметить, что вне зависимости от результатов голосования, итоги референдума носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента. 

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией. В своем микроблоге в Twitter Хан призвал "всех политических лидеров уважать решение" проголосовавших и "продвигать его с максимально возможной ответственностью в интересах страны".

В МИД Греции охарактеризовали результаты голосования как "противоречивые". Как говорится в заявлении ведомства, Греция уважает решение проголосовавших, которое призвало стороны к "здравомыслию", чтобы "сохранить динамику соглашения".

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.

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