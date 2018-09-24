Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о смене названия страны

Президент Македонии Гьорге Иванов призвал граждан бойкотировать референдум о смене названия страны, который состоится 30 сентября.
Как сообщает Ekathimerini, Иванов назвал референдум "пагубным и разрушительным" для нации.
Он также отметил, что сам не будет голосовать на воскресном референдуме.
"Даже в случае принятия вредного греческого соглашения и соответствующих конституционных поправок, членство в НАТО и ЕС не наступит автоматически", - подчеркнул Иванов.
Македонского президента поддерживает оппозиционная партия VMRO-DPMNE, которая с самого начала подписания соглашения о переименовании выступала против него.
Напомним, 30 сентября в Македонии состоится референдум относительно изменения названия страны.
На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"
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В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.
25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.
Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.
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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.
Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".
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