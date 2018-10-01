ЕС и НАТО приветствовали итоги референдума в Македонии

В ЕС и НАТО приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией. В своем микроблоге в Twitter Хан призвал "всех политических лидеров уважать решение" проголосовавших и "продвигать его с максимально возможной ответственностью в интересах страны".

Итоги референдума также приветствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Македония должна воспользоваться этим шансом, дающим возможность вступить в НАТО.

"Я приветствую голосование "за" на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии с ответственностью использовать этот исторический шанс. Двери НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены", - написал генсек Альянса в своем Twitter.

Ранее Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.