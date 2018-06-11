Трамп уничтожает остатки миропорядка. Западные СМИ о последствиях саммита G7

Саммит Большой семерки, прошедший 8-9 июня в Канаде, уже называют самым противоречивым в истории этого клуба сильнейших экономик мира.

По его итогам мировые СМИ анализируют возможные последствия обострившегося противостояния между президентом США Дональдом Трампом и остальными участниками G7 – как в экономике, так и в политике.

НВ предлагает выдержки из наиболее интересных материалов западной прессы.

The Guardian (редакционная статья)

Провал встречи Большой семерки в Шарлевуа, Квебек, является переломным моментом для демократий в 21-м веке. Это момент, когда нарушение мирового порядка Дональдом Трампом перешло от раздражающей угрозы к разрушительной реальности. Трамп отправился в Квебек исключительно в знак протеста. Он не предпринял никаких усилий, чтобы достичь компромисса в своей тарифной войне. Он опаздывал на встречи, критиковал других лидеров и уехал досрочно. Он пренебрег итоговым коммюнике. Улетая, он "твиттил" оскорбления в адрес канадских хозяев саммита с борта своего самолета. К тому моменту, когда его северокорейский саммит завершится на этой неделе, Трамп может оказаться в более дружеских отношениях с другим авторитарным диктатором [Ким Чен Ыном], чем с демократическими союзниками Америки. [...]

Это момент, когда нарушение мирового порядка Дональдом Трампом перешло от раздражающей угрозы к разрушительной реальности

США являются краеугольным камнем поствоенного международного порядка с 1945 года. Если Трамп хочет убрать этот краеугольный камень, все остальное окажется под угрозой. Этого еще не произошло. Неблагодарные усилия сделать все возможное, чтобы смягчить разрушительные действия Трампа, должны продолжаться. Но трещина растет. И она расширилась в Квебеке.

Без США другие страны Большой семерки не имеют достаточного влияния, чтобы вся система работала. Из всех четырех европейских стран, представленных на саммите, лишь у Франции есть что-то похожее на сильное правительство. ЕС остается слабым. Но остальная часть G7 должна попытаться [нейтрализовать действия Трампа и сохранить G7]. Если это не удастся, Европа, Канада и Япония рискуют оказаться в унизительном положении свидетелей разрушительных действий России, китайского стратегического авторитаризма и трамповского нативизма. Это ставит под угрозу либеральную систему ценностей демократии, мира, торговли, свободы и верховенства права. Это угрожает способности либеральных демократий противостоять угрозам. [...]

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Это особенно действенный урок для Великоритании в эпоху Brexit. Квебекский саммит G7 является напоминанием Британии о многих вещах: что торговля – это многосторонняя, а не двусторонняя проблема, что США не обязательно являются нашим надежным другом, и что великие страны Европы, в числе которых и Великобритания, разделяют одинаковые ценности и интересы. Эти уроки редко нуждались в повторном рассмотрении так сильно, как сейчас.

The New York Times

По-настоящему Трамп никогда не хотел присутствовать на встречах Большой семерки, но помощники убедили его поехать, хотя и опасаясь, что это обернется катастрофой, ведь Трампа заставили сделать то, что он не хотел. Он взбунтовался, появившись [на саммите] поздно и покинув его рано. [...]

Он вскоре уничтожит все, что осталось от либерального миропорядка, поскольку полагает, что правила и институции помогают соперникам Америки Йозеф Брамль из Немецкого общества внешней политики говорит, что Трамп считает дипломатию пустой тратой времени. "Он вскоре уничтожит все, что осталось от либерального миропорядка, поскольку он полагает, что правила и институции помогают соперникам Америки – Китаю и Европе", - убежден Брамль.

Лоранс Нардон, директор программы изучения Северной Америки во французском Институте международных отношений (Париж) отмечает, что поведение Трампа [на саммите G7] было переговорным трюком. "Он словно человек, который выходит из комнаты и хлопает дверью в надежде, что кто-то побежит за ним и догонит в коридоре", - говорит Нардон.

The Washington Post

Лидеры стран G7 надеялись, что ежегодный саммит укрепит связи [между ними], испытываемые на прочность торговыми спорами. Вместо этого он закончился словесной битвой между Трампом и лидером одного из крупнейших торговых партнеров США [Канадой], которая угрожает перерасти в полномасштабную торговую войну. [...]

Теперь лидеры Большой семерки и других стран столкнутся с чередой торговых решений, которые либо сохранят существующую глобальную экономическую систему, либо видоизменят ее, при этом миллионы рабочих мест и триллионы долларов повиснут на волоске. [...]

Трамп предостерег другие нации – как в G7, так и во всем мире, - что размер экономики США не позволит другим странам выиграть торговую войну. "Мы выиграем в этой войне в тысяче случаев из тысячи", - сказал Трамп.

Трампу почти наверняка понадобится помощь Конгресса, чтобы полностью перекрыть торговлю с кем-либо из союзников США. Но он уже внес существенные изменения в торговую политику – в обход оппозиционным настроям со стороны обеих партий в Конгрессе – через задействование ранее используемого положения, которое позволяет президентам принимать торговые решения, если они сочтут это необходимым для защиты национальной безопасности.

Миллионы рабочих мест по всей планете висят на волоске из-за упорства Трампа в торговом споре с ЕС, пишет The Washington Post / Фото ЕРА

Politico

Большой семерке могло показаться, что она выжила, чтобы продолжить битву в другой день – даже если это сражение все больше касается внутреннего противостояния между США и другими членами клуба. Но, похоже, ей придется отступить и вернуться к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, который, отметив разногласия с Трампом, сказал: "Мы не против остаться вшестером, если придется".

На самом противоречивом саммите за всю 43-летнюю историю существовании G7 Трамп вступил в схватку вокруг торговли с шестью другими лидерами ведущих развитых мировых демократий – упрямо настаивая на том, что его страна, богатейшая в мире, на протяжении десятилетий была жертвой злоупотреблений со стороны своих лучших друзей и союзников. [...]

Cаммит в Квебеке еще больше убедил других мировых лидеров, особенно из Европы, что Трамп не осознает сложностей мировой торговли - так же, как он неоднократно демонстрировал слабое понимание финансирования НАТО, даже когда вынудил союзников увеличить их военные расходы.

Bloomberg Businessweek Трамп фактически отказался от соглашения с союзниками во время путешествия, цель которого – попытка достичь соглашения с противником

Слова Трампа подрывают Большую семерку - блок, который когда-то был столпом внешней политики США и долгое время выступал в качестве защитника глобальной экономической системы. Все это [результат саммита G7] может также вызвать новые трения США с их северным соседом [Канадой], поскольку напряженность все больше сквозит в попытках переписать Североамериканское соглашение о свободной торговле. И это может даже перечеркнуть предстоящий северокорейский саммит [встречу лидеров США и КНДР] – ведь Трамп фактически отказался от соглашения с союзниками прямо во время путешествия, цель которого – попытка достичь соглашения с противником.

"Это жестокий удар по саммиту, который мог бы достичь значительного успеха как по форме, так и по содержанию", - говорит Джон Киртон, директор исследовательской группы G7 в университете Торонто. По его словам, кратковременное сияние этого саммита "было разрушено, вероятно, раз и навсегда".

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