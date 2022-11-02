В ООН подтвердили договоренность об однодневной паузе в работе «зернового коридора»

2 ноября, 06:35
Поделиться:
Грузовик возле зернового терминала во время сбора ячменя в Украине, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Грузовик возле зернового терминала во время сбора ячменя в Украине, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

В среду, 2 ноября, движения судов по «зерновому коридору» не будет. Об этом договорились украинская и турецкая делегации и представители ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).

Об этом сообщает Укринформ.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Гак подчеркнул, что это обусловлено приостановкой участия РФ в зерновой инициативе.

Читайте также:

Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas) «Сейчас россиян никто не спрашивает». Зерновое соглашение продолжило работать — посол в Турции

"Хотя операции по транспортировке зерна продолжаются, несмотря на позицию России. В частности, в течение вторника было проведено 36 инспекций на борту судов, выходивших из портов», — сказал чиновник.

Видео дня

По словам Гака, координатор от ООН в СКЦ Амир Абдулла тесно сотрудничает с турецкой делегацией и «прилагает все усилия для возобновления полноценного участия» России.

По последним данным, общий вес зерна и прочего продовольствия, перевозимых из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы, превышает 9,7 млн тонн.

Вечером 31 октября в министерстве обороны России заявили, что "прекращают" движение судов «зерновым коридором».

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в «зерновом соглашении». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили по крайней мере три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального доказательства ликвидирования российский кораблей в Севастополе нет.

Читайте также:
Зерновое соглашение продолжается без участия РФ. Что это значит?

Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция ООН Зерно Война в Украине АПК, зерно, конференция, аграрный сектор, одесса, аграрная сфера, аграрная промышленность, зерновой сектор Война России против Украины зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X