«У него больное отношение к миру». Зеленский заявил, что визит в США не преследует цель послать сигнал Путину 22 декабря, 00:49 Владимир Зеленский и Джо Байден в Овальном кабинете (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский заявил, что своим визитом в США и встречей с Джо Байденом не хотел «послать сигнал» диктатору Владимиру Путину.

Зеленский подчеркнул, что Путин постоянно лжет, поэтому нет смысла посылать ему какие-либо сигналы.

"В 2019 году у нас была Нормандская встреча. Тогда мы посылали ему месседжи, чтобы не было полномасштабного вторжения. Он уверял, этого никогда не произойдет, он всем лгал. Зачем теперь обращаться к человеку с больным отношением к реальности? Он больше не субъект цивилизованного мира", - заявил президент.

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Глава государства сообщил, что у него есть только положительные слова для президента Джо Байдена, которого он "уважает как политика, как человека, как мужчину". В то же время у кремлевского диктатора Путина должны быть другие проблемы на повестке дня.

"Путин должен быть заинтересован, чтобы на него обращали внимание. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-нибудь от истории и культуры своего государства", - заявил Зеленский.



Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.