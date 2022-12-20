В госбюджете США на 2023 год предусмотрено почти $45 миллиардов помощи для Украины и стран-НАТО

20 декабря, 20:24
Поделиться:
Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Госбюджет США на 2023 финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов на помощь Украине и странам-союзникам по НАТО.

Об этом сообщает Комитет по вопросам бюджетных ассигнований Сената США.

«Законопроект включает $44,9 миллиарда на экстренную помощь Украине и нашим союзникам по НАТО», — говорится в сообщении.

Видео дня

CNN уточняет, что около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплаты.

Почти $12 миллиардов будут использованы для пополнения американских запасов оборудования, отправленного в Украину в соответствии с полномочиями президента.

Читайте также:

Американские военные готовят самолет с военной помощью для Украины (Фото:defense.gov) Почему Украина не получает от США помощь по ленд-лизу — объяснение МИД

Кроме того, США предоставят $13 миллиардов на экономическую поддержку украинскому правительству.

Другие средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных и инфраструктурных потребностей, а также на поддержку операций европейского командования.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше $18,6 миллиардов помощи в области безопасности.

https://www.youtube.com/embed/rv8F3xb-gUk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Госбюджет

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X