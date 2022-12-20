В госбюджете США на 2023 год предусмотрено почти $45 миллиардов помощи для Украины и стран-НАТО 20 декабря, 20:24 Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Госбюджет США на 2023 финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов на помощь Украине и странам-союзникам по НАТО.

Об этом сообщает Комитет по вопросам бюджетных ассигнований Сената США.

«Законопроект включает $44,9 миллиарда на экстренную помощь Украине и нашим союзникам по НАТО», — говорится в сообщении.

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CNN уточняет, что около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплаты.

Почти $12 миллиардов будут использованы для пополнения американских запасов оборудования, отправленного в Украину в соответствии с полномочиями президента.

Кроме того, США предоставят $13 миллиардов на экономическую поддержку украинскому правительству.

Другие средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных и инфраструктурных потребностей, а также на поддержку операций европейского командования.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше $18,6 миллиардов помощи в области безопасности.