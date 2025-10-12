«Очень продуктивный разговор». Зеленский второй раз за два дня пообщался с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 12 октября.

По его словам, разговор был очень продуктивным.

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности», — отметил украинский президент.

Он также сообщил, что обсудил с американским лидером детали относительно украинской энергетики, и добавил, что Трамп «хорошо информирован обо всем, что происходит».

«Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся», — отметил Зеленский.

До этого украинский президент провел телефонный разговор с Дональдом Трампом 11 октября. Зеленский отмечал, что обсуждал с лидером США ситуацию с энергетикой, а также возможности усиления украинской ПВО.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника писало, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

Собеседники Axios не сообщили, было ли принято окончательное решение по поводу поставок Tomahawk. По словам одного из источников, беседа между президентами США и Украины длилась около 30 минут.