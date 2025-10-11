«Есть хорошие, сильные идеи». Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский поговорил с Трампом, 11 октября 2025 года, 11 октября 2025 года (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского президента, он проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике

«Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить», — добавил украинский президент.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал о разговоре Зеленского и Трампа.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

По словам Зеленского, украинская делегация в первую очередь будет обсуждать закупку систем ПВО Patriot.

Во время этой же конференции Зеленский говорил, что в начале следующей недели делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США.

В состав делегации будут входить руководитель ОП Андрей Ермак и уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.