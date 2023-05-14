«Ведет себя как принцесса». Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным 14 мая, 16:09 Зеленский исключает возможность переговоров с Путиным (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку тот не стремится к миру, а лишь использует переговорный процесс для своих целей.

Об этом украинский президент сказал в интервью итальянским СМИ во время своего визита в Рим.

Итальянский журналист спросил, готов ли Зеленский говорить с Путиным, если бы это было необходимо.

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В ответ Зеленский напомнил, что когда он стал президентом, то пытался вести переговоры с главой государства-агрессора, чтобы завершить гибридную войну России на Донбассе, но это не дало никакого результата.

«Ну о чем с ним говорить. Я приведу пример из моей жизни. В 2019 году я стал президентом. Было много разной критики, люди не хотели говорить с Путиным. А я сказал: «Я буду, я попробую диалог. В политике мне это никаких плюсов не давало – я действительно хотел закончить войну, хотел найти договоренности. Мы долго решали, потому что он как, простите, принцесса, не мог никак найти формат, в котором нам встретиться. Мы делали все и я делал все, чтобы разговаривать», — рассказал Зеленский.

И, в итоге, напомнил он, была достигнута договоренность с Россией о режиме прекращения огня, но россияне его не соблюдали.

«У нас был диалог по телефону, у нас состоялась встреча в формате Норманди. Мы обменяли первые 110 человек – я был очень счастлив. Мы договорились не стрелять: "Давай сделаем так - какое-то время будет прекращение огня, и после этого мы идем дальше". [Начались] ежедневные провокации: ранения одного человека, убили одного человека», - отметил глава государства.

«Я ему звонил и там был разговор, что это не может быть случайность: там идут снайперы с оккупированных территорий вдоль этой границы [линии разграничения]. Это было живое сафари: они приезжали и тренировались на нас. И все это знали, что они пригоняли этот спецназ и этих снайперов с других территорий, где они воюют. Это было сафари. Они им давали тренироваться на нас, живых людях», — добавил Зеленский.

Он сказал, что пытался вести диалог с Путиным, но тот на самом деле ничего не хотел.

«Я пытался найти диалог. После этого никакого диалога у нас не было. Я сделал много запросов в Кремль. Я никогда этого не скрывал. Я звонил всем государствам абсолютно: Израиль, Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. Я просил всех. Я хотел просто поговорить по телефону. Я сказал, что считаю, что увеличиваются выстрелы, увеличиваются смерти на контактной линии, серьезная угроза, может быть эскалация», — вспоминает президент.

Но Путин, по его словам, соглашается на переговоры только для того, чтобы использовать их в свою пользу.

«С кем говорить? С кем? Он ничего не желает. Для него это шутка. Теперь, когда он видит, что стал слабее, Россия ищет что-то, чтобы успокоить все государства. Чтобы не внедрялись санкции, чтобы нам не помогали - он может сделать какой-то дипломатический шаг. Но после этого, поверьте мне, через год он придет нашествием убивать нас снова. С ним все понятно: он не понимает, что происходит, он неадекватный человек», – объяснил Зеленский.