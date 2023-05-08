«Под влиянием Китая». Киссинджер считает, что до конца года состоятся «реальные переговоры» между Украиной и РФ 8 мая, 10:19 Генри Киссинджер считает, что до конца 2023 года «мирные инициативы» Китая достигнут «апогея» (Фото:Reuters)

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который последовательно призывал к уступкам РФ со стороны Украины, а после полномасштабного вторжения резко изменил свое мнение, считает, что до конца 2023 между Москвой и Киевом состоятся «реальные переговоры».

Об этом он заявил в интервью CBS News.

По словам бывшего главы Госдепа (1973−1977), переговорный процесс может начаться благодаря «мирным инициативам», исходящим от Китая.

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«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах» — считает лауреат Нобелевской премии мира 1973 года.

При этом американские журналисты отмечают, что, несмотря на свой почти 100-летний возраст, благодаря своему огромному опыту профессор Киссинджер все еще отлично ориентируется в геополитике, а к его словам все еще прислушиваются на самых высоких уровнях, в том числе и в Пекине.

В частности, именно он подготовил почву для исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, и до сих пор имеет там серьезные связи.

В то же время, каким образом Поднебесная может повлиять на то, чтобы представители Украины и РФ сели за стол переговоров и, предусматривает ли этот механизм какие-либо уступки кого-то из сторон, в частности, отказ Киева от части своих территорий, или перспектив членства в НАТО, Киссинджер не уточнил.

В конце февраля 2023-го Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» конфликта, состоящий из 12 пунктов.

В частности, Пекин призвал стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.

В то же время о выводе войск РФ с украинской территории.