Данилов: Запустили кампанию, чтобы усадить Украину за стол переговоров с РФ. Если что-то и будет, то только на наших условиях 11 мая, 10:19 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Многие страны начали «нагнетать ситуацию», чтобы Украина как можно быстрее начала переговоры с развязавшей полномасштабную войну Россией на условиях Москвы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, 11 мая.

По его словам, сейчас запустили «большую кампанию», чтобы посадить Украину за стол переговоров. Секретарь СНБО уверяет, что никто не планирует сдавать национальные интересы.

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«Звучит много предложений из разных стран по этому поводу. Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны», — сказал Данилов.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.



30 сентября 2022 года он ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.