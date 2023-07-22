Зеленский созвонился со Столтенбергом: о чем говорили
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Подробностями о звонке Зеленский поделился в своих соцсетях. В частности лидеры говорили о шагах для вступления Украины в Альянс и судьбе зернового коридора.
«Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО», — рассказал Зеленский.
Он добавил, что поделился со Столтенбергом оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.
«Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского „зернового коридора“», — отметил президент Украины.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходил 11−12 июля. В финальном коммюнике зафиксировано, что Украине больше не нужно выполнять План действий по членству для вступления в НАТО.
Также там говорится о том, что Альянс видит Украину в НАТО, но страны-члены не обозначили ни четких условий, ни сроков приглашения и вступления, которых требовал Киев.
Также на саммите был создан Совет Украина-НАТО, а страны G7 в рамочном соглашении-декларации задекларировали обещание о будущих гарантиях безопасности Украины.