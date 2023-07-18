Россия снова вышла из зерновой сделки. Что делает Путин? 18 июля, 16:21 NV Премиум

Не думаю, что у России осталось много вариантов действий

Когда в конце октября 2022 года Россия вышла из зернового соглашения, фактически приостановила свое участие, осталось лишь три стороны: ООН, Турция и Украина. Зерновые коридоры в то время функционировали хорошо, отчасти потому, что российские инспекторы срывали зерновые сделки изнутри. Самый рациональный способ отреагировать на этот выход — действовать в трехстороннем формате с ООН, Украиной и Турцией.

Видео дня

И сейчас я не думаю, что у России осталось много вариантов действий. В северо-западной части Черного моря у России нет возможности нанести какой-либо серьезный ущерб. С тех пор, как в прошлом году украинские вооруженные силы вернули себе остров Змеиный, морская акватория в значительной степени контролируется украинской стороной. Таким образом, в этой части Черного моря маловероятно, что россияне нанесут судам нанесут серьезный ущерб.

Продолжение сделки в трехстороннем формате переходит « красную линию»

Россия может сказать, что продолжение сделки в трехстороннем формате переходит «красную линию». Но если российские силы нападут на судно, перевозящее зерно, это может вызвать серьезную реакцию, с которой Москва не хотела бы столкнуться, в зависимости от того, какой стране принадлежит судно, кто является владельцем и откуда моряки. Я не удивлюсь, если после встречи или телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие несколько недель Россия снова присоединится к зерновой сделке.

Между тем, месседжи президента Украины Владимира Зеленского были очень четкими, что никакого соглашения между Украиной и Россией не было. Соглашение заключено между Украиной, Турцией и ООН. Что Путин сейчас подрывает — это свое соглашение с ООН и Турцией, а не с Украиной. Прекращение участия России в сделке, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению расходов на страхование, но в июне правительство Украины одобрило схему морских компенсаций, согласно которой суда, заходящие в украинские порты, получат компенсацию, если они будут повреждены в результате российских военных действий. Итак, с украинской стороны есть готовность к продолжению соглашения.

Пытаясь сохранить функционирование зерновых коридоров, важно также активизировать усилия по восстановлению свободы судоходства в Черном море, базового принципа международного права. Крым должен быть деоккупирован и не должен стать козырем в переговорах с Москвой, потому что Россия будет продолжать использовать Крым для угрозы безопасности в Черном море и на мировых рынках продовольствия до тех пор, пока ей будет позволено это делать.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV