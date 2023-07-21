«Путин следит за Западом». Интервью NV с Джоном Хербстом о слабостях и страхах администрации Байдена и увеличении помощи Украине 21 июля, 16:55 NV Премиум Украинский солдат на линии фронта у освобожденного села Нескучное, Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council, рассказал в интервью Radio NV, как робость администрации президента США Джо Байдена не позволяет ВСУ реализовать все свои планы и как Киев добивается увеличения помощи.

— Мы с вами сейчас наблюдаем то, что Россия по сути дела хочет кусками захватывать Черное море. <...> По вашему мнению, западная цивилизация будет противодействовать попыткам россиян захватывать Черное море таким образом, которым сейчас действует Россия?

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— Я хотел бы ведет сильный акт со стороны Вашингтона и наших союзников, но, к сожалению, этого не ожидаю. На самом деле мы могли бы организовать морскую флотилию небольшую, чтобы сопровождать танкеры, которые [держат путь] на Одессу, чтобы взять зерно. Но мы не готовы предпринять такой шаг, и я из-за этого сожалею.

— Вы говорите о действиях по типу таких, которые сопровождали боевые корабли стран НАТО, сопровождали танкеры, например, в акватории Средиземного моря?

— Да, что-то вроде этого.

— А почему не будет, по вашему мнению, такого политического решения? Страх перед Россией?