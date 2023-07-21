Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры о продлении зернового соглашения 21 июля, 21:21 Зеленский во время визита в Турцию встретился с Эрдоганом (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 21 июля, провели телефонные переговоры. Главной темой было продление действия зернового соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в Telegram.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

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«Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокировка „зернового коридора“ является абсолютным приоритетом», — сообщает Зеленский.

Президент напомнил, что из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса.

«Угроза голода нависла всего над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу», — подчеркнул он.

Также президенты обсудили реализацию украинской формулы мира.

Зеленский попросил Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар.

Ранее в этот день Эрдоган говорил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несколько ночей подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Зеленский говорил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.