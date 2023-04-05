Зеленский приехал в Польшу с официальным визитом
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с первым официальным с начала полномасштабного вторжения РФ визитом в среду, 5 апреля.
Об этом сообщают Gazeta.pl и RMF, ссылаясь на замминистра иностранных дел Марцина Пшидача и корреспондента.
Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и спикером Сейма Эльжбетой Витек.
С польским коллегой президент обсудит вопросы безопасности, экономики, политики и истории. Кроме того, Киев и Варшава планируют подписать соглашение об официальном привлечении польских предпринимателей к восстановлению Украины.
Также Зеленский проведет встречу с украинцами и поляками и выступит вечером вместе с Дудой во дворе Королевского замка в столице Польши.
В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Бельгию.