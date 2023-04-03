В канцелярии Дуды рассказали, как пройдет «символичный» визит Зеленского в Польшу 3 апреля, 16:54 Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых рассказала о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Польшу по приглашению польского коллеги Анджея Дуды.

В интервью PAP Игначак-Бандых сказала, что визит будет символичным: «Президент Зеленский приезжает официально, об этом объявлено».



Визит будет однодневным, вместе с президентом Украины Польшу посетит первая леди Елена Зеленская. Запланированы церемония приветствия перед президентским дворцом, потом — двусторонние переговоры лидеров, затем — переговоры делегаций и встреча главы украинского государства с поляками и украинцами, живущими в Польше. Она пройдет во дворе Королевского замка в Варшаве и будет транслироваться на больших экранах на Замковой площади.

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Игначак-Бандых добавила, что визит готовят в согласовании со всеми службами безопасности. На повестке дня переговоров Зеленского и Анджея Дуды — «поддержка Украины и дальнейшие шаги» в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, экономика и восстановление Украины, а также «исторические вопросы» и договор о добрососедских отношениях между Польшей и Украиной.

Канцелярия польского президента в понедельник, 3 апреля, подтвердила, что Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Польшу 5 апреля.

На прошлой неделе Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».

В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Бельгию.