Встреча в Жешуве. Зеленский и Дуда разговаривали более двух часов, среди тем — повестка саммита НАТО 10 февраля, 09:34 Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Marek Borawski/KPRP)

Возвращаясь в Украину из европейского турне, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Жешуве с польским коллегой Анджеем Дудой в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Лидеры общались более двух часов. В частности, они обсудили формирование повестки перед ближайшим саммитом НАТО в Вильнюсе.

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«На следующей неделе Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этих мероприятий очень важен», — заявили в канцелярии.



Также среди тем были ситуация на фронте, безопасность в регионе и санкции против России. Зеленский рассказал Дуде о своем визите в Европу и поблагодарил за помощь Варшавы.

8 февраля президент Украины посетил Великобританию. По итогам его поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Британии», включающем дальнобойное оружие.

Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. 9 февраля президент Украины выступил перед Европарламентом в Брюсселе и на саммите ЕС.

