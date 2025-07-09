Зеленский прибыл с визитом в Рим, где сегодня встретится с Папой Римским и Келлогом

В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим . Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента.

В Италии он примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сказал в комментарии Суспільному, что у Зеленского сегодня запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV.

Кроме того, глава государства встретится с президентом Италии Серджо Матарелой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

26 июня Зеленский объявил о проведении международной конференции по восстановлению Украины.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет объявлено о создании новых международных фондов, подписании меморандумов и запуске восстановительных программ в наиболее пострадавших регионах — в частности Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

8 июля президент утвердил состав официальной делегации, которая будет представлять страну на конференции по восстановлению Украины. Возглавит делегацию вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Главной задачей делегации станет координация работы на конференции, направленной на определение приоритетных направлений восстановления пострадавших от российской агрессии регионов, территорий и объектов инфраструктуры.