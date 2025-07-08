Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины в Италии

Свириденко возглавит делегацию Украины на конференции по восстановлению (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав официальной делегации, которая будет представлять страну на конференции по восстановлению Украины , которая состоится в Италии. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

Возглавит украинскую делегацию вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

В ее состав войдут:

Герман Галущенко — министр энергетики;

Виталий Коваль — министр аграрной политики и продовольствия;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Герман Сметанин — министр стратегических отраслей промышленности;

Ольга Стефанишина — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции;

Николай Точицкий — министр культуры и стратегических коммуникаций;

Рустем Умеров — министр обороны;

Михаил Федоров — вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации.

Главной задачей делегации станет координация работы на конференции, направленной на определение приоритетных направлений восстановления пострадавших от российской агрессии регионов, территорий и объектов инфраструктуры.

После завершения мероприятия запланирована дальнейшая координация реализации определенных мероприятий. В то же время Министерство иностранных дел должно утвердить инструкции для делегации по участию в конференции.

Ранее Министерство национального единства сообщило, что делегацию ведомства возглавит заместитель министра Алексей Лукашук. Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев присоединится к мероприятию в формате онлайн.

26 июня Владимир Зеленский объявил о проведении международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля 2025 года в Риме.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет объявлено о создании новых международных фондов, подписании меморандумов и запуске восстановительных программ в наиболее пострадавших регионах — в частности Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.