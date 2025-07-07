Чернышов, которого подозревают в коррупции, не планирует ехать в Рим на конференцию по восстановлению Украины

7 июля, 22:49
Алексей Чернышов в суде на слушании об избрании ему меры пресечения (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Делегацию Министерства национального единства Украины на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая состоится в Риме, возглавит заместитель министра Алексей Лукашук. Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов присоединится к мероприятию в формате онлайн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на ответ Министерства национального единства.

В то же время в ведомстве отметили, что во время мероприятия, которое состоится 10−11 июля, запланировано онлайн-включение вице-премьер-министра, который на этой неделе работает в Киеве.

23 июня Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что за Чернышова внесли залог — причем частями в разные дни.

По данным журналистов, залог внесли:

  • его жена Светлана (10 млн гривен, а затем еще 2 668 гривен);
  • частная фирма Форавто тор, которая была создана в апреле 2025 года и продает детали для автомобилей (66 млн гривен);
  • менеджер группы компаний DIM Дарья Бедя, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен и инвестор Максим Криппа (44 миллиона гривен).
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Алексей Чернышов Рим Коррупция Восстановление Украины

