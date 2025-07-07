Чернышов, которого подозревают в коррупции, не планирует ехать в Рим на конференцию по восстановлению Украины
Алексей Чернышов в суде на слушании об избрании ему меры пресечения (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Делегацию Министерства национального единства Украины на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая состоится в Риме, возглавит заместитель министра Алексей Лукашук. Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов присоединится к мероприятию в формате онлайн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на ответ Министерства национального единства.
В то же время в ведомстве отметили, что во время мероприятия, которое состоится 10−11 июля, запланировано онлайн-включение вице-премьер-министра, который на этой неделе работает в Киеве.
23 июня Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).
По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».
2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что за Чернышова внесли залог — причем частями в разные дни.
По данным журналистов, залог внесли:
- его жена Светлана (10 млн гривен, а затем еще 2 668 гривен);
- частная фирма Форавто тор, которая была создана в апреле 2025 года и продает детали для автомобилей (66 млн гривен);
- менеджер группы компаний DIM Дарья Бедя, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен и инвестор Максим Криппа (44 миллиона гривен).