Из-за срыва поездки Порошенко на конференцию в Риме его адвокаты подают заявление о преступлении

Адвокаты лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко заявили, что подали заявление из-за отказа пограничников выпустить его за границу для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля в Риме.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы в понедельник, 7 июля.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время брифинга заявила, что Порошенко не выпустили несмотря на решение суда и официальное приглашение от итальянского парламента. По ее словам, вместе с тем в Рим отправились более 20 представителей партии Слуга народа и даже представители запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь.

«Сегодня адвокаты Порошенко подают заявление о преступлении о нарушении решения суда о невыпуске на международное мероприятие народного депутата, который должен представлять интересы страны, интересы избирателей, профессионально работать на страну», — отметила Геращенко.

В политсиле говорят, что вместе с Порошенко не позволили выехать и депутату от ЕС Виктории Сюмар. Нардеп добавила, что Порошенко уже выиграл суд против пограничников в марте этого года.

«Седьмой апелляционный административный суд 27 июня 2025 года апелляционную жалобу 6 пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины военная часть 9971 оставил без удовлетворения, а решение Винницкого окружного административного суда от 20 марта 2025 года — без изменений. Таким образом, чиновники пограничной службы нарушили закон», — сообщил адвокат Игорь Головань.

6 июля партия Европейская солидарность заявила, что ее лидера Петра Порошенко не выпустили в заграничную поездку в Испанию и Италию.

2 апреля в ЕС заявили, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал командировку Петра Порошенко в штат Флорида (США).

11 марта в ГБР сообщили, что суд по их ходатайству ограничил сроки ознакомления с материалами «угольного дела» для подозреваемых, среди которых Петр Порошенко. Они должны ознакомиться с материалами дела до 15 апреля. Адвокаты Порошенко заявили о «массе нарушений» в решении суда.

12 февраля СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. 13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за «угрозы государственной безопасности», а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.