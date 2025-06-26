Зеленский анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины в Риме

26 июня, 02:37
Джорджея Мелони и Владимир Зеленский (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля 2025 года в Риме.

Об этом он заявил во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает РБК-Украина.

Мероприятие инициировано премьер-министром Италии Джорджей Мелони с целью обсуждения пошагового плана восстановления Украины после масштабных разрушений, вызванных российской агрессией.

К участию в конференции приглашены лидеры ведущих стран-партнеров Украины, представители международных финансовых институтов и крупного бизнеса. По словам Зеленского, важной целью является согласование четкой дорожной карты восстановления не только инфраструктуры, но и экономики, социальной сферы, энергетики и правовой системы.

Римская конференция станет логическим продолжением предыдущей Ukraine Recovery Conference в Берлине, однако ожидается, что будет иметь больший политический вес из-за участия глав государств и правительств.

Среди ключевых тем:

финансирование критической инфраструктуры;

привлечение частных инвестиций;

модернизация энергосистемы Украины;

интеграция в единый европейский рынок;

реформы в сфере борьбы с коррупцией и правовой системы.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет объявлено о создании новых международных фондов, подписании меморандумов и запуске восстановительных программ в наиболее пострадавших регионах — в частности Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Президент подчеркнул, что несмотря на войну, Украина продолжает формировать основу для послевоенного развития и интеграции в ЕС, а поддержка международного сообщества в восстановлении страны остается надежной и неизменной.

