Зеленский анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины в Риме
Джорджея Мелони и Владимир Зеленский (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля 2025 года в Риме.
Об этом он заявил во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает РБК-Украина.
Мероприятие инициировано премьер-министром Италии Джорджей Мелони с целью обсуждения пошагового плана восстановления Украины после масштабных разрушений, вызванных российской агрессией.
К участию в конференции приглашены лидеры ведущих стран-партнеров Украины, представители международных финансовых институтов и крупного бизнеса. По словам Зеленского, важной целью является согласование четкой дорожной карты восстановления не только инфраструктуры, но и экономики, социальной сферы, энергетики и правовой системы.
Римская конференция станет логическим продолжением предыдущей Ukraine Recovery Conference в Берлине, однако ожидается, что будет иметь больший политический вес из-за участия глав государств и правительств.
Среди ключевых тем:
финансирование критической инфраструктуры;
привлечение частных инвестиций;
модернизация энергосистемы Украины;
интеграция в единый европейский рынок;
реформы в сфере борьбы с коррупцией и правовой системы.
Ожидается, что по итогам мероприятия будет объявлено о создании новых международных фондов, подписании меморандумов и запуске восстановительных программ в наиболее пострадавших регионах — в частности Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
Президент подчеркнул, что несмотря на войну, Украина продолжает формировать основу для послевоенного развития и интеграции в ЕС, а поддержка международного сообщества в восстановлении страны остается надежной и неизменной.