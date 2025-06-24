Зеленский прибыл в Гаагу для участия в саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, где примет участие в саммите НАТО .

Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщило, что премьер Нидерландов Дик Схооф встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Суспільне сообщило, что Зеленский поблагодарил Схоофа за приглашение в Гаагу, которая является городом правосудия, отметив, что важно работать над правосудием и над тем, чтобы Россия ответила за свои преступления.

Он также подчеркнул, что Нидерланды, Германия и Великобритания помогали Украине с самого начала российской агрессии.

«Я очень благодарен Нидерландам за такую поддержку, за большой бюджет на этот год, и я знаю ваши мысли относительно следующего года и увеличения поддержки»,— сказал президент.

Он добавил, что Украина начала работать с некоторыми странами по совместному производству беспилотников и будет рада сотрудничать с Нидерландами.

«И наше производство может работать в Украине и здесь, и я думаю, что это будет хороший материал для работы. А также новые технологии, чтобы спасти Европу»,— сказал он.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.