Саммит НАТО в Гааге может стать триумфальным для Трампа, но разочаровать Украину — The Guardian

24 июня, 14:22
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24−25 июня (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО в Гааге (Нидерланды), вероятно, в приподнятом настроении, в то же время для Украины это событие может обернуться разочарованием.

Об этом во вторник, 24 июня, пишет в своей публикации для The Guardian журналист и редактор по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббах, анализируя ежегодный 76-й саммит НАТО, который пройдет 24−25 июня.

Как отмечает автор публикации, настроение Трампа будет самодовольным, поскольку большинство союзников готовы подписаться под целью увеличить основные расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Кроме того, прошло всего несколько дней с момента ударов американских бомбардировщиков по ядерным объектам Тегерана и еще меньше времени с того момента, как он объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. И большинство лидеров НАТО вряд ли захотят портить американскому лидеру его настроение самовосхваления, пишет Саббах.

Трамп закрыл вопрос Ирана? Есть одно «но»

Тревоги относительно того, отвернется ли Трамп от НАТО, выведет ли войска США из Европы, бросит ли Украину и будет ли стремиться к более тесным отношениям с Москвой угасли, но все же полностью не исчезли, отмечает автор публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО. И это отражает ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона, который, как напоминает Саббах, не предоставляет Украине новой военной помощи после возвращения Трампа в Белый дом.

Автор статьи также привел мнение Джейми Ши, бывшего пресс-секретаря НАТО и заместителя помощника генерального секретаря, который считает, что встреча будет «разочаровывающей для Украины, особенно с учетом того, что большинство союзников хотели бы гораздо более жестких формулировок о поддержке, открытых дверях для членства Украины в НАТО и более четкого курса относительно санкций против России».

По его словам, поддержка Киева будет смещаться в сторону других европейских структур, включая ЕС и контактную группу доноров военной помощи Украине. Однако Европа не сможет восполнить пробелы, возникшие отсутствием военной помощи США. В результате Украина рискует застрять в оборонительной войне, которую Россия стремится затянуть.

Вероятная встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге уже в среду, 25 июня, сообщили источники Radio NV.

По словам собеседников Radio NV, Трамп должен приехать в Гаагу сегодня, после 19:00.

«Встреча все же может состояться завтра», — пояснил информированный дипломатический источник о встрече руководителей Украины и США.

Владимир Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита G7, который проходил 15−17 июня в Канаде.

Однако 17 июня телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и вернуться в Вашингтон в связи с обострением боевых действий между Ираном и Израилем.

Саммит G7 завершился без коммюнике из-за разногласий с Трампом, а поддержку Украины упомянули лишь в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни как председательствующего.

