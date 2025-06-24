Источники Radio NV сообщили, когда Зеленский и Трамп могут встретиться на полях саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге уже в среду, 25 июня, сообщают источники Radio NV.

По словам собеседников Radio NV, американский президент Дональд Трамп должен приехать в Гаагу сегодня, после 19.00.

«Встреча все же может состояться завтра», — пояснил информированный дипломатический источник о встрече руководителей Украины и США.

По словам еще одного собеседника, американская администрация до последнего не сообщала, все же присоединится ли президент США к саммиту в Гааге, но организаторы по просьбе американской стороны заранее сократили программу саммита.

Зеленский также будет иметь встречи с президентом Франции Эманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

В финальном коммюнике саммита, по словам собеседника издания, все же планируется упоминание Украины.

24 июня Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который состоится 24−25 июня в Гааге.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита G7, который проходил 15−17 июня в Канаде.

Однако 17 июня телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и вернуться в Вашингтон в связи с обострением боевых действий между Ираном и Израилем.

Саммит G7 завершился без коммюнике из-за разногласий с Трампом, а поддержку Украины упомянули лишь в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни как председательствующего.