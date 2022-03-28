При условии демократического голосования. На президентских выборах в РФ Зеленский мог бы победить Путина — Давидюк 28 марта, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Handout via R)

Более 70% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, а большинство опрошенных считают, что было бы лучше, если бы диктатор Владимир Путин оставался президентом как можно дольше.

Однако политолог Николай Давыдюк убежден, что такие же результаты опроса были бы независимо от того, кто возглавляет Кремль.

«То, что сейчас Путин пытается блокировать [информацию в России], говорит о страхе. Эти [70%] могут сыпаться. <...> Это условная цифра. Завтра условный [министр обороны России Сергей] Шойгу убьет Путина и объявит себя новым диктатором, и [70%] будет поддерживать Шойгу. Или состоятся выборы, выиграет [Дмитрий] Медведев, — [70%] будут поддерживать Медведева», — отметил Давидюк в эфире Радио НВ.

Видео дня

Также политолог предположил, что при условии демократического организованного процесса голосования на президентских выборах в России мог бы победить и Владимир Зеленский:

«Дай туда честные, демократические выборы, я более чем уверен, что Зеленский победил бы Путина на территории России за две недели предвыборной кампании. Путин уже умер как политик, как полководец. Единственное, мы ждем, когда эта тушка умрет физически, чтобы просто вывести их войска».

28 марта — 33-й день от начала войны.

Зеленский заявил, что за время войны между Украиной и Россией произошел глобальный, исторический и культурный раскол. Президент подчеркнул, что существует «разочарование, перешедшее в ненависть народов».