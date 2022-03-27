Зеленский дал интервью российским СМИ. Роскомнадзор запрещает изданиям его публиковать и начал проверку 27 марта, 20:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ (Фото:Скриншот видео Офис президента via YouTube)

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ. Роскомнадзор требует от изданий отказаться от его публикации.

Видео разговора с главными редакторами Медузы и телеканала Дождь, журналистом и писателем Михаилом Зыгарем и специальным корреспондентом Коммерсанта обнародовал Офис президента Украины в воскресенье вечером, 27 марта. Также вопрос передали от главреда Новой газеты.

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Перед этим в Роскомнадзоре заявили, что среди изданий, которые брали интервью у президента Украины, есть «иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента» и предупредили о «необходимости отказаться от публикации».

«В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования», — заявили там.



В то же время на данный момент интервью опубликовало только издание Медуза.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал запрет Роскомнадзора на публикацию интервью с Зеленским «феерическим и позорным».

«[Роскомнадзор требует не публиковать] интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной РФ против Украины. И сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведёт именно Россию… А зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью Президента Украины?», — написал он в Telegram.