«Уважение и надежда». Более 70% россиян испытывают гордость из-за войны с Украиной — опрос 18 марта, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Россия. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта, результаты которых поступили в Радио Свобода.

Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу войны России против Украины. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих «военную операцию» и независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12−13 марта в период ужесточения государственного контроля за средствами массовой информации и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социальной предвзятости на отношение к сообщениям.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87% (и 64% всех жителей России) — из государственных телеканалов. 22% россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только 1% респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о войне Украины против России, по данным авторов исследования, составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11 процентов респондентов, телеграмом — семь.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия российского диктатора Владимира Путина, треть респондентов заявили, что твердо верят, что Путин работает в их интересах, а еще 26% говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе, говорится в исследовании независимых российских социологов.

При этом у украинцев негативное отношение к Российской Федерации за неделю выросло еще больше — с 81% до 88%, говорится в результатах опроса исследовательской компании Gradus Research от 8 марта.

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