Данилов подтвердил: Зеленский будет в Хиросиме на саммите G7, где будут принимать «очень важные» решения (обновлено) 19 мая, 09:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

Обновлено в 10:40. Пресс-служба СНБО заявила, что Зеленский примет участие в саммите G7 в онлайн-режиме.



Об этом он сказал в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая.

По словам Данилова, на встрече будут принимать «очень важные вещи», поэтому важно физическое присутствие Зеленского.

Видео дня

«Кто бы сомневался, что наш президент там [на саммите G7 в Японии] не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира, обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», — сказал он.

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский лично прилетит в Японию на саммит лидеров Большой семерки. Также, по данным агентства, перед этим он посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится в пятницу, 19 мая.

Саммит G7 — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония — состоится в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся о совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

В течение 13−15 мая Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, лидеры которых пообещали Украине новое вооружение.