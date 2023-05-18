Лидеры G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине — Reuters 18 мая, 12:59 Лидеры стран G7 съезжаются в Японию, где 19 мая стартует саммит Большой семерки (Фото:Jonathan Ernst/Reuters)

Лидеры стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

«Лидеры стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе», — говорится в сообщении.

Самми Большой семерки пройдет в Японии в городе Хиросима с 19 по 21 мая. Туда уже начали съезжаться лидеры стран G7, в частности, президент США Джо Байден.

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Издание The Guardian уточняет, что война в Украине, а также Китай будут основными обсуждениями представителей G7.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

«Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц — одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно придаст», — отмечал украинский президент.