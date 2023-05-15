«Действительно важно». Зеленский рассказал о результатах визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию 15 мая, 16:26 Владимир Зеленский (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

Во время недавних визитов президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности относительно оборонной поддержки нашей страны.

Об этом глава государства сообщил представителям СМИ по результатам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что приоритетом его визитов в европейские столицы была подготовка к активным действиям украинских Вооруженных Сил на фронте для освобождения оккупированных территорий.

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«Я очень доволен нашими достижениями и договоренностями. И я очень благодарю Ришу. Была хорошая встреча с Джорджей, с Олафом, Эммануэлем и сегодня в Великобритании. Действительно важные, мощные оборонительные пакеты. Вот какие есть договоренности», — сообщил президент.

Также, по его словам, в ходе переговоров речь шла о подготовке к саммиту G7, который состоится на этой неделе в Хиросиме, Япония.

«Здесь очень важна позиция каждой из этих стран. И важно, чтобы эта позиция была объединена», — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что во время встреч продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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16 апреля издание La Repubblica сообщило, что Италия передала украинским Вооруженным Силам по меньшей мере 30 гусеничных гаубиц М109L, которые уже несколько недель помогают украинским военным на фронте противостоять российским оккупационным войскам.

13 мая глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Германия готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах ПВО.

13 мая в ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что в ближайшие недели Франция предоставит Украине «десятки» бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что все британские танки Challenger 2 уже прибыли в Украину.