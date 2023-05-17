Накануне саммита G7 в Японии. Чего ждать Украине? 17 мая, 15:18 NV Премиум

Какой будет модель безопасности для Украины? Это вопрос номер один

Накануне саммита Большой семерки (G7) в Японии, который начнется в Хиросиме 19 мая, турне Зеленского по европейским странам — это сверхважно и своевременно для согласования и координации позиции. Это четыре страны G7, все европейские. И очень важно, чтобы в конце этой недели на саммите G7 были приняты стратегические решения, которые фундаментально подходят к нашим ожиданиям и отвечают нашим интересам. Первое — это продолжение поддержки, причем как военной, так и финансовой. Это горизонт, который должен быть до конца этого года, но и выходить за его рамки.

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Второй фундаментальный вопрос: какой будет модель безопасности для Украины? Это вопрос номер один. Поскольку мы не можем просто быть элементом сдерживания, как в США говорят, таким дикобразиком. Это вызывает очень много вопросов относительно того, как будет обеспечена эта модель. Будем ли мы чувствовать себя в безопасности? Ответ: не будем. Будет ли кто-то инвестировать в Украину внутри и снаружи масштабно? Ответ: также проблематично. Да и мы будем вынуждены содержать безумный сектор безопасности, оборонный сектор даже после войны и платить не 2% от ВВП на безопасность, как там иногда спорят в НАТО, а, наверное, в разы больше, то есть более 10%. Поэтому для нас критически важно понять, какой будет модель безопасности, какие перспективы по НАТО и по гарантиям безопасности.

Третий вопрос: не захочет ли какая-то часть Запада в какой-то момент, возможно, в конце года, возможно, в начале (конечно, после результатов контрнаступления) начать серьезно говорить с Китаем и другими о каких-то усилиях, как они называют это, «по деэскалации»?