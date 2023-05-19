Зеленский прилетит в Японию на саммит G7 — Bloomberg 19 мая, 06:55 Владимир Зеленский (Фото:Federico Gambarini/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет в Японию, чтобы принять участие в саммите лидеров Большой семерки, который состоится в Хиросиме 19−21 мая. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как пишет агентство, сначала Зеленский посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится в пятницу, 19 мая. Затем американский военный самолет доставит его в Японию, заявили изданию собеседники на условиях анонимности.

Видео дня

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кишида говорил, что Зеленский присоединится к саммиту в видеоформате. От других комментариев представитель министерства иностранных дел Японии отказался. Также данные агентства не хотел комментировать представитель Совета национальной безопасности США.

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Саммит G7 — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония — состоится в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся о совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

В течение 13−15 мая Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, лидеры которых пообещали Украине новое вооружение.

