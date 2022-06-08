Касаются нефтяных и газовых компаний. Канада ввела новый пакет санкций против России 8 июня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Канада ввела санкции против России (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада в рамках нового пакета санкций запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтяные и газовые компании.

Об этом сообщает Global News.

Новый раунд санкций включает запрет на экспорт услуг, в том числе инженерных и бухгалтерских, для российской нефтяной, газовой и химической промышленности.

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Новые санкции запрещают 28 видам канадских консультантов, включая технических и управленческих консультантов и рекламные агентства, работать на нефтяной, газовый и химический сектор России, на который приходится около 50% доходов страны.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции в отношении более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

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