Касаются нефтяных и газовых компаний. Канада ввела новый пакет санкций против России

8 июня, 17:49
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Канада ввела санкции против России (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада ввела санкции против России (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада в рамках нового пакета санкций запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтяные и газовые компании.

Об этом сообщает Global News.

Новый раунд санкций включает запрет на экспорт услуг, в том числе инженерных и бухгалтерских, для российской нефтяной, газовой и химической промышленности.

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Новые санкции запрещают 28 видам канадских консультантов, включая технических и управленческих консультантов и рекламные агентства, работать на нефтяной, газовый и химический сектор России, на который приходится около 50% доходов страны.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции в отношении более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=bkpvdRWwO98
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Канада Война России против Украины

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