Цель ЕС состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения по поводу использования замороженных активов ЕС до конца года, подытожили источники Bloomberg (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В Евросоюзе отложил до декабря 2025 года решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине . Об этом 23 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, на такой шаг официальному Брюсселю пришлось пойти, после того как Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с выдачей кредитов Украине из замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро.

По данным источников, лидеры стран ЕС попросили Европейскую комиссию, подготовить варианты решений по этому вопросу, которые они планируют рассмотреть уже на следующем саммите.

Цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года, подытожили источники Bloomberg.

Ранее 22 октября агентство Bloomberg сообщило, что поскольку президент США Дональд Трамп отказывается от финансовой поддержки Украины в войне, которую против нее развязала РФ, европейские лидеры становятся более радикальными в вопросе использования замороженных российских активов.

Как писало агентство, в Брюсселе на данный момент обсуждают идею использования самих активов для предоставления Киеву новых кредитов на сумму около 140 млрд евро.

«Россия не сможет вернуть активы, которые находятся в европейском депозитарном учреждении Euroclear в Брюсселе, если не согласится оплатить восстановление Украины», — сообщили в Bloomberg.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз пообещал финансировать Украину до 2027 года за счет замороженных активов России.