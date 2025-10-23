Украина планирует использовать замороженные росактивы для производства оружия дальностью до 3000 км — Зеленский

23 октября, 21:51
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS / Инц Калниньш)

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует использовать часть средств, которые Украина получит в рамках «репарационного кредита» из замороженных российских активов, на производство дальнобойного оружия дальностью от 150 до 3000 километров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции на полях саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 23 октября.

«Я не уверен, что сейчас открою что-то абсолютно новое. Но сегодня мы уже имеем четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. И именно мы задействуем дальнобойные возможности украинского производства от 150 км до 3 тыс. км — это наши новейшие возможности», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас вопрос заключается в том, как получить дополнительное финансирование, чтобы наладить массовое производство этих дальнобойных средств, которые Украина уже имеет.

«Кстати, вопрос относительно [российских] активов также является очень важным для нас, чтобы частично использовать их для украинского производства. Безусловно, также и для европейского производства, наших партнеров», — заявил президент.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.

23 октября Зеленский сообщил, что Европейский Союз пообещал финансировать Украину до 2027 года за счет замороженных активов России.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Оружие Владимир Зеленский российские активы замороженные российские активы

