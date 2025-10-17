Евросоюз предлагает потратить часть замороженных активов РФ на закупку оружия у США для Украины (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд , который обеспечен замороженными российскими активами, для покупки американского оружия для Украины.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось издание Financial Times.

В публикации говорится, что соответствующее предложение сделали послы ЕС в пятницу, 17 октября, после того, как европейские союзники были удивлены решением президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии, чтобы обсудить войну в Украине.

Реклама

FT пишет, что Европейская комиссия планирует использовать активы российского центрального банка, которые были обездвижены в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear после начала полномасштабной войны, для финансирования «репарационного кредита» для Украины в размере €140 млрд.

Согласно документу, наибольшую часть этого займа направят на закупку оружия, а также поддержку оборонной промышленности Украины и Европы. Однако Financial Times отмечает, по просьбе Франции ввели преимущество для европейского оружия.

По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, это предложение направлено на то, чтобы с помощью значительных контрактов на закупку оружия удержать Соединенные Штаты на своей стороне.

FT подчеркивает: в последние месяцы Трамп изменил подход — он соглашается на продажу большего количества американского оружия Украине, если расходы будут покрывать Европа и ее союзники.

В документе также указано, что Европейская комиссия призвала союзников из G7 и другие страны «усилить свою поддержку Украины вместе с ЕС».

Это можно сделать с помощью репарационного кредита, аналогичного европейскому, путем «мобилизации активов, замороженных в их юрисдикциях». На это, в частности, уже согласились Великобритания и Канада.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.

29 сентября в своей статье для Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложения предоставить Украине беспроцентный займ на общую сумму почти €140 млрд. Его нужно будет вернуть тогда, когда РФ компенсирует ущерб, нанесенный ею во время войны.

15 октября агентство Bloomberg писало, что Великобритания и Канада присоединятся к инициативе ЕС, которая предусматривает использование части около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных в странах Большой семерки, чтобы усилить финансовую поддержку Украины.