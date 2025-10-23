«Страны ЕС должны двигаться вместе». Премьер-министр Бельгии назвал требования по предоставлению репарационного займа Украине за счет росактивов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вейвер назвал условия, которые должны быть выполнены перед принятием решения о предоставлении Украине репарационной ссуды на основе замороженных российских активов, значительная часть которых хранится в Бельгии.

Об этом в четверг, 23 октября, сообщает Интерфакс-Украина .

Во время своего визита в Брюссель на заседание Европейского совета де Вейвер заявил о риски для страны от возможных больших претензий.

Если вы хотите это сделать, нам придется делать это вместе, мы хотим гарантий, что если деньги придется вернуть, каждое государство-член возьмет на себя ответственность за последствия, которые не могут быть только для Бельгии. Другое требование состоит в том, чтобы каждая страна, обладающая обездвиженными активами, двигалась вместе с нами, потому что мы единственные, кто это делает", — сказал он.

По словам премьера, Euroclear является единственным финансовым учреждением, которое может обеспечить Украине непредвиденные доходы. Он также подчеркнул, что в других странах хранятся большие суммы российских средств, о которых молчали ранее.

«Если мы будем двигаться, мы должны двигаться все вместе, это европейская солидарность, если эти три требования будут вполне разумными, я думаю, что они будут выполнены», — сказал он.

Де Вейвер добавил, что если три его условия будут исполнены, процесс можно будет продолжать. В противном случае премьер заверил, что сделает все возможное на европейском и национальном уровнях как политически, так и юридически, чтобы заблокировать это решение.

«Конечно, все эти конфискованные компании начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. Должна быть прозрачность в отношении риска. Должна быть прозрачность правовой основы для решения. Я ее еще не видел», — заявил политик.

18 сентября Reuters сообщило, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате для предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею по поводу того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал " юридически креативной", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без " юридически рискованное" техническое изъятие самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов .