Давайте посчитаем. Какой ущерб Россия уже нанесла Украине 23 марта, 13:21 Цей матеріал також доступний українською

Начали собирать информацию об ущербе. Здесь первое приближение

Ущерб, нанесенный Россией Украине, уже превышает $2,5 трлн (больше годового ВВП россии).

Чтобы создать план восстановления экономики, необходимо:

1. Иметь полную информацию о причиненном ущербе.

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2. Информацию о состоянии экономики, трудовых ресурсов к моменту окончания войны.

3. Иметь новую стратегию развития Украины на основе новых реалий: актуальных долгосрочных трендов; роли и места Украины на европейской и мировой экономических, гуманитарных, социальных, картах безопасности; новых союзах и партнерствах, которые созданы и будут созданы Украиной.

Мы начали собирать информацию об ущербе. Здесь первое приближение.

В Украине:

— повреждено более 500 школ, более 270 учебных заведений, в т. ч. 69 школ разрушены;

— полностью уничтожено 651 жилое здание;

— более 4 тыс. жилых зданий повреждены;

— повреждены или разрушены более 350 мостов;

— повреждены или разрушены более 15 аэропортов;

— более 124 детских садов;

— более 36 больниц;

— более 40 промышленных предприятий;

— более 15 тыс. км автодорог;

— более 5 тыс. км железнодорожных путей;

— более 30 админзданий;

— 47 железнодорожных станций

— 1 действующая атомная электростанция

— 1 законсервированная атомная электростанция;

Большинство цифр дано со ссылкой на KSE. Относительно сумм ущерба называются разные цифры:

1. Министр Инфраструктуры Кубраков оценивает ущерб транспортной инфраструктуре в $10 млрд (08.03)

2. По информации Минэкономики (14.03) нанесенный ущерб уже превышает $119 млрд.

3. Министр финансов Марченко (15.03) называет цифру ущерба уже около $500 млрд.

4. Заместитель министра экономики Кудин (12.03) называл сумму прямого причиненного ущерба около $565 млрд. В том числе инфраструктура $119 млрд.

5. Кумулятивный эффект от сокращения ВВП до 2030 г. тот же Кудин оценивает уже примерно $1,2 трлн.

6. KSE оценивает ущерб инфраструктуре в $62,6 млрд (17.03).

Наибольший ущерб нанесен украинской экономике

Пока оценки разные, но можно уже фиксировать коридор оценок.

— Ущерб в инфраструктуре $62-$119 млрд. Ущерб населения, объектов социальной и медицинской инфраструктуры — до $10 млрд.

Но наибольший ущерб нанесен украинской экономике.

Например, министр финансов Марченко считает, что из-за войны Украины потеряет 1/3 ВВП. Напомню, 2021 год мы закончили с ВВП в $200 млрд. Номинальный рост ВВП был почти 30% из $155 млрд в 2020 году.

Соответственно, прямые потери 2022 года будут около $62 млрд. И этот объем продукта мы не получим, даже если восстановим экономику, потому что для восстановления будут привлекаться сторонние ресурсы.

А значит, к 2030 году мы 8 лет подряд ежегодно недополучим эти $62 млрд, или $500 млрд, если подытожить. И это мы еще не учитываем инфляцию и потерянный экономический рост.

В частности, номинальный ВВП в 2021 году вырос со $155 до $200 млрд на $45 млрд или на 29%. Если учитывать этот фактор, можно смело согласиться с оценкой Минэкономики в $1,2 трлн.

7. Говоря об экономике, важно помнить о том, кто ее создает. Из Украины уже уехали более 3,5 млн человек. Это и создатели продукта и потребители. Это безумный ущерб потребительскому рынку.

При средней зарплате в Украине 15 тыс. грн и при том, что минимум половина — дети, Украинская экономика потеряла $10 млрд потребительского спроса (он переместился в Европу).

Внутри Украины перемещенных лиц 6,2 млн.

Большинство из них в ближайшее время не будет работать (не все смогут работать удаленно): вырастет безработица; вырастет нагрузка на социальную систему и пустой бюджет; значительно снизится и объем производства и потребительский спрос.

8. Предстоящие расходы на разминирование территории превысят $1 трлн.

В Украине заминировано около 83 тыс. кв.

Для сравнения, Хорватия за 20 лет израсходовала $800 млн для разминирования 30 тыс. км кв. Соответственно, разминирование украинской территории может обойтись более $1 трлн.

9. При этом не забываем убытков, причиненных экономике с 2014 года.

В частности, война с Россией в 2014—2020 годах обошлась Украине в $280 млрд — по оценке CEDR. Я считаю это консервативной оценкой.

Это чистые потери экономики без учета: недр (в Крыму и на Донбассе огромные запасы газа, нефти, угля и редкоземельных металлов, встречал отметки — более $1 трлн); плодородная земля; созданная инфраструктура.

10. Ну и учитывая убытки, причиненные экономике Украины, я бы не исключал ущерба, причиненного Украине и гражданам российским Сбербанком. Когда в начале 90-х все активы и сбережения были выведены из Украины в Россию. С учетом стоимости денег во времени на сегодняшний день эта сумма примерно равна $200 млрд.

11. Ущерб, причиненный экономическими диверсиями за 30 лет (газ, нефть, трубы, металл) здесь считать не буду.

Таким образом:

— сумма прямого ущерба инфраструктуре — $62−119 млрд.

— ущерб социальной, гражданской общественной инфраструктуре — около $10 млрд

— сумма ущерба экономике (до 2030 года) — $1,2 трлн.

— ущерб, нанесенный в 90-е, — еще около $200 млрд.

— разминирование территории — более $1 трлн.

Таким образом, совокупный ущерб, причиненный Украине последние 30 лет, составляет не менее $2,5 трлн. При том, что годовой ВВП России составляет лишь $1,65 трлн.

Но если объективно оценивать то, что сможем получить от партнеров на восстановление — это будут расходы на инфраструктуру — около $100-$150 млрд.

Остальные суммы ущерба нужно будет взимать с России в судах, арестовывая и забирая активы как самой страны, так и людей, связанных с властью.

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