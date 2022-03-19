В Евросоюзе обсуждают использование замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины после войны — Bloomberg

19 марта, 00:33
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов подсанкционных российских олигархов для восстановления Украины после полномасштабной войны, развязанной Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Собеседники Bloomberg заявили, что эта идея пока на очень ранней стадии и решение еще не принято. По словам источников агентства, один из вариантов — использование активов для финансирования военных репараций. Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны — члены ЕС, сейчас они заморожены.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Bloomberg напоминает, что только Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для послевоенного восстановления Украины будет разработан «аналог плана Маршалла».

Министр иностранных дел страны Лиз Трасс подчеркнула, что российские олигархи, которые поддерживают режим Путина, должны заплатить за восстановление разрушенных городов в Украине.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Санкции против России Bloomberg Война России против Украины

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