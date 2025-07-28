Вместо Starlink Маска. Еврокомиссар заявил, что Украина может подключиться к спутниковой сети IRIS² в ЕС

По информации еврокомиссара Кубилюса, Норвегия уже ведет переговоры с Еврокомиссией о присоединении к IRIS², а вот Украина и Великобритания — пока нет. (Фото: defence-industry-space.ec.europa.eu)

Украина, Норвегия и Британия могут присоединиться к новой спутниковой сети спутниковой связи ЕС — IRIS². Ожидается, что она станет альтернативой проекту Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Об этом 28 июля сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

По информации чиновника, Норвегия уже ведет переговоры с Еврокомиссией о присоединении к IRIS², а вот Украина и Великобритания — пока еще нет.

«Я был не против этого», — сказал Кубилюс, когда его спросили, могут ли страны, не входящие в ЕС, официально присоединиться к многомиллиардной космической программе.

Как заявил комиссар, у Великобритании есть большие достижения в космической отрасли. В свою очередь, у Украины есть немалый потенциал, поскольку в советское время она была ключевым космическим центром, сказал Кубилюс.

«Однако Украина пока полагается на компанию SpaceX Илона Маска в предоставлении телекоммуникационных услуг для своих военных операций во время войны с вторгшимися российскими войсками, и существует общее беспокойство по поводу уровня доминирования группировки спутников Starlink на рынке телекоммуникаций, использующих космические технологии», — пишет Euractiv.

Кубилюс выступил со своим заявлением всего через несколько недель после представления проекта Космического закона Евросоюза, который был внесен ЕК 25 июня и вызвал крупные закулисные переговоры о сфере применения его правил.

«Хотя на доработку законодательства уйдут годы, его положения могут в будущем помешать таким компаниям, как SpaceX Маска, получить доступ к потребителям ЕС с помощью своих спутниковых услуг», — пишет Euractiv.

Однако, по словам комиссара Кубилюса, пока нет никаких негативных реакций на проект Космического закона.

«На данный момент я не получил никаких намеков на то, что американцы отреагируют на космический закон ЕС», — подытожил чиновник.

Как пишет Euractiv, IRIS² — программа сети спутниковой связи, которая, как ожидается, будет стоить 10,6 млрд евро и будет состоять из около 280 спутников после запуска в 2030-х годах

3 марта издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Еврокомиссии выясняют, как могут помочь Украине в обеспечении спутниковой связи — поскольку миллиардер Илон Маск, согласно предыдущим утверждениям СМИ, угрожал лишить официальный Киев доступа к сети Starlink.

До того спикер ЕК Тома Ренье заявлял, что официальный Киев уже «проявил интерес» к использованию Govsatcom — объединенной сети существующих национальных правительственных спутниковых систем ЕС, а также IRIS², новой системой связи, которая, однако, будет введена в эксплуатацию только в 2030-х годах.

24 июля командующий Сил беспилотных систем Робер Бровди (Мадяр) написал, что «Starlink лег по всему фронту».

Агентство Reuters заявило, что системы Starlink, которые используют украинские военные, не работали два с половиной часа в ночь на пятницу, 25 июля.

Ранее аналитики проекта DeepState со ссылкой на украинских бойцов сообщили, что их терминалы Starlink перестали работать. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что проблема не только в Украине, но и в некоторых других странах.

Один из украинских командиров рассказал Reuters, что его подразделение было вынуждено отложить несколько боевых операций из-за сбоя в системе Starlink. Как также выяснило агентство, сбой показал, что полагаться на облачные сервисы для командования подразделениями и передачи разведки поля боя с беспилотников было «огромным риском».

Украина получила первые терминалы Starlink в конце февраля 2022 года после обращения министра цифровизации Михаила Федорова к Илону Маску. По оценке специалиста в сфере связи и РЭБ Сергея «Флеша» Бескрестнова, у Сил обороны Украины до 100 тысяч терминалов Starlink, писало Defense Express. Президент Владимир Зеленский в феврале 2025 года говорил, что речь идет о 45 тысячах систем, которые работают в больницах, детских садах, школах и университетах.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что подписку на Starlink для Украины оплачивает Варшава, и стоимость составляет около 50 млн долларов в год.

28 июля в компании SpaceX сообщили, что масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink произошел из-за обновления программного обеспечения. Во время обновления на наземных серверах возникла перегрузка, что привело к временному отказу основных сервисов сети, утверждают в компании.