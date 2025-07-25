Глава SpaceX и Tesla Илон Маск осенью 2022 года чуть не сорвал украинское контрнаступление, ограничив работу спутниковых терминалов Starlink на части территории Украины. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 июля.

Три осведомленных собеседника рассказали Reuters, что Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX прекратить покрытие в таких районах, как Херсонская область, которую Украина в то время пыталась отвоевать. После получения приказа один из инженеров Starlink сказал, что «мы должны это сделать», и сотрудники отключили не менее сотни терминалов Starlink, пишет Reuters.

Шаг компании затронул и другие оккупированные территории, в том числе часть Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.

«Солдаты запаниковали, беспилотники, наблюдавшие за российскими войсками, отключились, а дальнобойные артиллерийские подразделения, полагавшиеся на Starlink для наведения, испытывали трудности с попаданием в цели», — сказано в расследовании.

В результате украинские войска не смогли окружить российские позиции в Бериславе Херсонской области — «окружение полностью застопорилось», рассказал один из военных Reuters.

В конечном итоге Украине удалось освободить Берислав, Херсон и некоторые другие оккупированные территории, однако ранее не известный приказ Маска стал первым известным случаем, когда он отключил Starlink над полем боя во время войны.

«Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску взять „исход войны в свои руки“, сказал еще один из трех источников», — пишет Reuters.

Эта информация противоречит предыдущим заявлением Маска, который утверждал, что «мы бы никогда так не поступили». Сам миллиардер и инженер, который получил приказ, не ответили на запрос агентства о комментарии. Представитель SpaceX в электронном письме заявил, что данные Reuters «неточны», и сослался на прошлогодний пост в X о том, что Starlink "полностью привержена предоставлению услуг Украине". На дополнительные вопросы журналистов в компании не ответили.

Офис президента Украины и Минобороны тоже не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Как уточняет Reuters, неизвестно, почему Маск отдал такой приказ и как долго длился сбой. Три источника предположили, что решение было связано с опасениями, которые бизнесмен высказал позже — что украинское наступление может спровоцировать ядерный ответ России. Один из собеседников сказал, что сбой произошел 30 сентября 2022 года. Двое других заявили, что это было примерно в это время, но не могли вспомнить точную дату.

Агентство также не смогло установить точную географию сбоя, но источники сообщили, что речь шла о недавно захваченных Россией территориях.

Некоторые высокопоставленные американские чиновники разделяли опасения Маска, сказал Reuters бывший сотрудник Белого дома.

«Панические призывы украинских чиновников во время отключения связи запросить информацию у коллег из Пентагона, по словам пяти источников, знакомых с инцидентом, были встречены лишь скудными объяснениями причин», — пишет агентство.

В материале отмечается, что Starlink едва существовала в начале этого десятилетия, а сейчас обеспечивает связь даже в отдаленных уголках мира, являясь крупнейшим в мире оператором спутниковой связи. Устройства SpaceX составляют около двух третей всех активных спутников в космосе. Успех Starlink и «непревзойденная скорость связи» по всему миру обеспечили Маску растущее влияние на политических лидеров, правительства и военных по всему миру, пишет Reuters.

«Глобальное доминирование» Маска вызвало тревогу у некоторых регулирующих органов и законодателей в США. Контракты SpaceX с правительством США оцениваются в 22 миллиарда долларов.

«Поскольку страны все больше полагаются на технологические компании во всем, от киберзащиты до хранения данных, вопрос зависимости от одного или нескольких доминирующих поставщиков услуг будет актуален и для других стран», — пишет Reuters.

Вооруженные силы Великобритании три года назад начали использовать Starlink в «целях обеспечения благосостояния», включая личную связь для военнослужащих, сообщили агентству в Минобороны страны. Там уточнили, что у них менее 1000 терминалов Starlink и их не используют для конфиденциальной военной связи. В ВМС Испании тоже используют Starlink, но только для отдыха и досуга военнослужащих.

Отставной вице-маршал авиации британских ВС Крис Мур заявил Reuters, что спутники на низкой околоземной орбите дают военным слишком много преимуществ, чтобы их игнорировать, и ситуация скоро изменится.

Власти Италии уже рассматривают возможность использовать Starlink для защищенной связи между правительством, министерством обороны и другими должностными лицами. Однако некоторые чиновники не верят заверениям SpaceX в том, что сервис будет безопасным и не подверженным вмешательству Маска, пишет Reuters.

Польша использует Starlink и другие военные и коммерческие спутниковые системы, надеясь обеспечить таким образом максимальную безопасность, несмотря на высокую стоимость.

По состоянию на апрель 2025 года, по данным украинского правительства, Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink. Первая партия терминалов была предоставлена напрямую SpaceX, а дальнейшие поставки обеспечивали страны-доноры, в том числе Польша, США и Германия. Терминалы Starlink стоят всего несколько сотен долларов и известны своей доступностью и простотой в использовании.

В сентябре 2023 года телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году бизнесмен тайно приказал своим инженерам отключить Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот. По словам биографа, Маск опасался, что страна-агрессор Россия ответит на атаку «ядерным оружием».

Вскоре Маск заявил, что не выключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и не согласился подключить ее там для Украины. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что является гражданином США и не считает себя предателем из-за своего решения.

Позже миллиардер утверждал, что отказался включить Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России». Сам Айзексон заявил, что его информация была ошибочной.

В 2023 году SpaceX также заявила, что приняла некие меры, чтобы помешать Украине использовать Starlink для определенных целей, включая атаки с использованием дронов. Президент компании Гвинн Шотвелл утверждала, что «мы никогда не намеревались позволять им использовать [Starlink] в наступательных целях». Reuters не удалось установить, имелся ли в виду эпизод с Херсоном.

Президент Владимир Зеленский в январе говорил, что очень уважает Маска и хотел бы, чтобы тот был максимально на стороне Украины.

В марте 2025 года Маск заявил, что его спутниковая система Starlink является «основой украинской армии», и если бы он отключил ее, то вся оборонная линия Украины «обвалилась». Он также пообещал, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины.