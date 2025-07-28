В SpaceX назвали причину глобального сбоя Starlink, который повлиял на украинские операции на фронте

Компания SpaceX сообщила, что масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink произошел из-за обновления программного обеспечения. Во время обновления на наземных серверах возникла перегрузка, что привело к временному отказу основных сервисов сети, пишет PCMag .

Сбой в работе Starlink произошел 24 июля и охватил пользователей по всему миру, включая украинских военных. В пиковые часы сервис обслуживает более 6 миллионов клиентов. Большинство из них смогли восстановить подключение в течение 2,5 часа, но некоторые абоненты сообщали о проблемах с доступом и на следующий день. Это был самый длительный сбой в работе Starlink с момента запуска.

В то же время некоторые пользователи продолжают жаловаться на низкую скорость соединения и нестабильную работу сети. На странице поддержки Starlink пока советуют перезагрузить оборудование, в том числе и устройства других производителей.

24 июля командующий Сил беспилотных систем Робер Бровди (Мадяр) написал, что «Starlink лег по всему фронту».

Агентство Reuters заявило, что системы Starlink, которые используют украинские военные, не работали два с половиной часа в ночь на пятницу, 25 июля.

Ранее аналитики проекта DeepState со ссылкой на украинских бойцов сообщили, что их терминалы Starlink перестали работать. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что проблема не только в Украине, но и в некоторых других странах.

Один из украинских командиров рассказал Reuters, что его подразделение было вынуждено отложить несколько боевых операций из-за сбоя в системе Starlink. Как также выяснило агентство, сбой показал, что полагаться на облачные сервисы для командования подразделениями и передачи разведки поля боя с беспилотников было «огромным риском».

Украина получила первые терминалы Starlink в конце февраля 2022 года после обращения министра цифровизации Михаила Федорова к Илону Маску. По оценке специалиста в сфере связи и РЭБ Сергея «Флеша» Бескрестнова, у Сил обороны Украины до 100 тысяч терминалов Starlink, писало Defense Express. Президент Владимир Зеленский в феврале 2025 года говорил, что речь идет о 45 тысячах систем, которые работают в больницах, детских садах, школах и университетах.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что подписку на Starlink для Украины оплачивает Варшава, и стоимость составляет около 50 млн долларов в год.